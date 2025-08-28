三代目JSB今市隆二、タクシー運転手とのトラブルで示談成立 被害者側代理人弁護士が発表
【モデルプレス＝2025/08/28】三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二による脅迫被疑事件について8月28日、被害者の代理人弁護士を務めるレイ法律事務所は今市とタクシー運転手との間で示談が成立したことを報告した。
【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ
4月上旬、今市は酒に酔った状態でタクシーに乗車した際、同乗していた友人との間で口論となり、車内外で乱暴な言動を取ったことで書類送検。示談成立までの経緯として同法律事務所は、「暴行及び脅迫の事実について謝罪があったため、被害者は謝罪を受け入れ、令和7年8月28日、今市氏と被害者との間で示談が成立しました」と報告した。
続けて被害者のタクシー運転手についても、「示談の成立に伴い暴行罪及び脅迫罪についての被害届の取下げを行いました」といい、「被害者の意思としては、今市氏の今後の芸能活動についての制限を求めることはなく、今市氏が現在所属するグループの一員として芸能活動を継続することについても制限を求めることもありません」と続けている。
今市は8月より活動を自粛しており、10月に開催される三代目 J SOUL BROTHERSの15周年ライブは今市を除くメンバーで行われることも発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今市隆二のタクシートラブル、示談成立
