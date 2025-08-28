７月の参院選比例選を巡り、自民党候補に投票する見返りに従業員に報酬を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、同社社長で韓国籍の李昌範容疑者（５０）が、幹部らと協議して報酬金額などを決めていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は李容疑者が組織的な買収行為を主導したとみている。

李容疑者と同社の営業本部長（４６）、管理本部長（４４）両容疑者ら６人は２６日、公職選挙法違反（買収の約束）容疑で逮捕された。店長らと共謀して７月、従業員計６０人に対し、自民党公認候補だった阿部恭久氏（６６）に投票する見返りに報酬を支払う約束をした疑いがある。

捜査関係者によると、李容疑者は参院選の公示前、幹部らと協議し、従業員に阿部氏の名前を書いた投票用紙を撮影させ、本社に送らせて「残業代」として報酬を支払うことを決定。金額については、通常の残業代の時給が社員は２０００円、アルバイトが１５００円だったことから、２時間分として社員に４０００円、アルバイトに３０００円を渡すことにしたという。

同庁は、残業代名目で支払うことで、投票の見返りであることを隠す狙いがあったとみている。

営業本部長と管理本部長は７月２〜３日、会社のウェブ会議で、全国の店長らに「（阿部氏を）会社として支持する」と紹介して報酬の支払い手順を説明。内容をメモにまとめて店長らにＬＩＮＥで送信し、周知徹底を図っていた。従業員の氏名や雇用形態、投票の有無を記入するリストも送り、選挙期間中などに数回、本社に提出させていたという。

同庁は２８日、李容疑者ら６人を同法違反容疑で東京地検に送検した。