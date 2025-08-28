坂下千里子、夫婦2ショット公開 テニス・ミックスダブルスで優勝「ほぼ相方のおかげ」
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの坂下千里子が8月27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫とテニスのミックスダブルスで優勝した際の2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】坂下千里子、夫とトロフィー持った2ショット
26日に「＃初優勝 ＃ミックスダブルス ＃ほぼ相方のおかげ ＃ありがとう」などのハッシュタグタグを添えて「優勝しちやった」とトロフィーを持ったソロショットを公開していた坂下は、今回の投稿で「私1人で優勝したわけじゃなくて、ミックスダブルスで、夫と組んで優勝しました」と夫婦で優勝したことを改めて報告。「皆様からお祝いして頂きありがたいんですが、シングルスじゃないんです〜」と謙遜しながら、夫と一緒にトロフィーを持って笑顔を見せる写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「素敵な夫婦」「仲良しで羨ましい」「テニス上手」「微笑ましい」「夫婦で趣味を共有して素敵」といった声が上がっている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男出産を発表した。（modelpress編集部）
