加藤乃愛、手作り茶碗での晩御飯公開「陶芸もできるなんて」「健康的」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。陶芸教室で作った手作りの茶碗を使った晩御飯の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー、手作り茶碗に乗せた豪華手料理
加藤は「今日晩御飯サバの味噌煮」とサバの味噌煮を中心とした和食の晩御飯を披露。「ちなみにこのお茶碗は陶芸教室で作りました笑」とオクラが入った手作りの茶碗も紹介している。
この投稿に、ファンからは「手作りの茶碗すごい」「サバの味噌煮美味しそう」「陶芸もできるなんて」「健康的」「料理上手」「器も手作りとは」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆加藤乃愛、手作り茶碗披露
