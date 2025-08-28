ZARD、2026年2月開催の35周年記念東阪ホール公演＜forever moment＞詳細発表
ZARDが2月、東阪にてデビュー35周年記念ライブ＜35周年記念ライブ ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞を開催する。同公演の詳細が発表となった。
＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞は、坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間(とき)”が刻まれる奇跡のライブだ。
公演日程は、2026年2月6日・坂井泉水の誕生日に大阪のフェスティバルホール、2月10日・ZARD 35周年のその日に東京国際フォーラム。会場はともに、ZARD唯一の2004年の全国ツアーで坂井泉水が訪れた思い出深い会場だ。ZARD・永遠のスタンダードナンバーを所縁の場所でじっくりと堪能する貴重な機会となる。
■＜35周年記念ライブ ZARD“What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞
▼2026年
【大阪】
2月6日(金) 大阪フェスティバルホール
open17:30 / start18:30
(問)H.I.P. 03-3475-9999
【東京】
2月10日(火) 東京国際フォーラム ホールA
open17:30 / start18:30
(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
全席指定 10,000円(税込)
・3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要
一般発売：12月13日(土)10:00〜
【Mobile FC“WEZARD”有料会員優先予約(抽選)】
受付期間：9月1日(月)12:00〜9月8日(月)23:59
【WEZARD 35 limitato優先予約(抽選)】
受付期間：9月13日(土)12:00〜9月29日(月)23:59
関連リンク
◆ZARD 35周年特設サイト
◆ZARD オフィシャルサイト
◆ZARD オフィシャルTwitter
◆ZARD オフィシャルInstagram
◆ZARD オフィシャルFacebook
◆ZARD オフィシャルYouTubeチャンネル