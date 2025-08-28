映画『8番出口』 とのコラボアパレルが登場！原宿「and ST TOKYO」のポップアップで起こる“異変”を体感せよ
人気ゲーム『8番出口』が実写映画化されるのに合わせて、Webストア「and ST（アンドエスティ）」とコラボレーションしたアパレルアイテムがお目見え。
「and ST（アンドエスティ）」のフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」には、特設のポップアップストアも出現します。
コラボアイテムとポップアップストアは、映画公開日と同じ8月29日（金）より展開がスタート。
映画『8番出口』とのコラボアイテムが「and ST」に登場
『8番出口』は、無限に続く地下道からの脱出を試みる、ウォーキングシミュレーターゲームです。
リアルに再現された地下道を彷徨う世界観に沼る人が続出し、世界的ヒットに！
そんな話題のゲームを映画作品にした『8番出口』が、8月29日（金）より公開されますよ。
同日より「and ST」では、映画とコラボした全10型にわたるアパレルアイテムの予約販売を開始。「and ST TOKYO」では、ポップアップストアも展開されます。
『8番出口』好きにはたまらないTシャツ＆ロンT
ここからは、コラボアイテムの詳細をチェックしていきましょう。
「8番出口コラボTシャツ」（税込3490円）は、地下道の出口サインをモチーフにしたものや、
数字の“8”を大きくデザインしたものなど、5つのデザインから選べます。
これからの秋冬シーズンにぴったりな、ロンTバージョンの「8番出口コラボロンT」（税込3990円）も登場。
こちらは、『8番出口』でお馴染みの注意書きをプリントしたものなど、4パターンで展開されますよ。
また、ブラックにイエローの出口表示が目立つ、「8番出口コラボCAP」（税込2990円）も必見。
『8番出口』好きにはたまらないラインナップになっているので、ぜひ注目してみてくださいね。
「and ST TOKYO」での“異変”を見逃さずにショッピング
東京・原宿にある「and ST TOKYO」で開催されるポップアップストアでは、『8番出口』の舞台が駅構内であることから、「キオスク」を再現したエキナカ風のポップアップストアがオープン。
『8番出口』は、無限ループのように繰り返される景色の中から、“異変”を見つけ出すのが脱出へのキーポイントになっています。
会場では、お買い物をしながら“異変”探しを楽しめる、ドキドキ感満載の仕掛けも用意されているそう！
さらに、「and ST TOKYO」限定イベントとして、ポップアップストアで商品を購入すると、コラボデザインのオリジナルショッパーがもらえますよ。
ショッパーは数量限定のため、気になる方は早めに訪れてみてくださいね。
『8番出口』ポップアップストア概要
期間：8月29日（金）より約1カ月間 ※終了時期は在庫状況などにより変動します。
場所：and ST TOKYO店舗内
住所：東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F
特設サイト：https://www.dot-st.com/
参照元：株式会社アダストリア プレスリリース
