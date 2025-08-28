Snow Man・深澤辰哉、渾身の“怖い話”披露もまさかの凡ミス！お茶目な姿にかまいたちもほっこり「愛くるしい」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

8月27日（水）の同番組では、好評企画「でな、話はここからやねん」が放送された。

トークに定評のある出演者たちが、愉快な話から一転、ゾッとするような怖い話へ切り替える新感覚の「おもしろ怖い話」を披露するこの企画。

8回目となる今回は、濱家をはじめ兼光タカシ、ギャロップ・林健、デニス・植野行雄、3度も優勝経験のある好井まさおが選りすぐりの話を持ち寄った。

そしてSnow Man・深澤辰哉が審査員として参加し、5人の渾身のトークをジャッジする。

番組では芸人たちによる珠玉のトークが繰り広げられるなか、深澤の身に降りかかった恐怖体験も語られた。

【映像】Snow Man・深澤辰哉が語る“怖い話” 墓地で肝試しをしてると…

幼少期、興味本位で友人たちとお墓で肝試しをしたという深澤。

「その友達がすごく霊感がある人で、『今、右にいるよ』って言って、みんなで左に避けたりとかしていて…」（深澤）

墓地の奥まで進むと、なんと体育座りをしている男性に遭遇。「この時間にお墓参りはないよな」と不思議に思いつつも、興味本位で声をかけてみることに。

「『あの』って言った瞬間に、顔が90度（回転して）バーンとこっち向いて。こっちに走ってきて逃げるっていう…」（深澤）

さらに深澤が「顔がピエロ。お面をかぶってるピエロが上半身逆で走ってくる」と付け加えると、芸人たちは「めちゃめちゃ怖いやん」と戦慄。「幽霊でもないもんな…」（濱家）、「人間やったとしても怖いもんね」（林）と驚きが止まらない。

一方、「（顔が）90度曲がるって意味がわからない」と主張する深澤に、濱家は「180度やな」と冷静に指摘。まさかの“凡ミス”をするという深澤のお茶目な一面に、好井は「愛くるしいなぁ」と笑っていた。