俳優の船越英一郎さん（６５）が、俳優の松下萌子さん（４２）と、再婚していたこと、子どもが生まれていたことが分かりました。

双方の所属事務所がＴＢＳの取材に対し、明かしました。



【写真を見る】【 船越英一郎(65)】 再婚 ＆ 第一子誕生 お相手は 俳優・松下萌子さん(42) 「静かに温かく見守っていただけますと幸いです」



船越英一郎さんが所属事務所関係者は「結婚していたこと、子供が誕生していたことは事実です。その他のプライバシーに関してはお話しできないことをご理解ください」と、コメント。



更に、船越英一郎さんは「静かに温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントを寄せています。





また、松下萌子さんの所属事務所の関係者は「船越さんと結婚していたこと、子どもを出産していたことは事実です」と、明かしています。





【 船越英一郎さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



出身地：神奈川県

生年月日：1960年7月21日

血液型：B型

デビュー年：1982年 TBS日曜劇場「父の恋人」





【 松下萌子さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1982年12月19日

出身地：兵庫県

血液型：Ａ

芸歴：１９９７年 ８月２１日 「第7回全日本国民的美少女コンテスト」マルチメディア賞 受賞

特技：歌うこと



【担当：芸能情報ステーション】