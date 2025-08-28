100均でプチストレスから解放！スリコで買うのちょっと待った！コスパ抜群な便利グッズ
商品情報
商品名：伸縮式傘カバー プラ素材
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径6.1×10.4cm
販売ショップ：セリア
濡れた傘から守ってくれる！セリアの傘カバーが優秀すぎ♡
濡れた傘を傘袋に入れる際、なかなかスムーズに装着できず苦戦することが多々…。いつの間にか袋が破れてしまって、靴や床に水が付着してしまうこともあり、プチストレスを感じることがあります。
そこで今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『伸縮式傘カバー プラ素材』という商品。濡れた傘の置き場や持ち運びに便利なカバーです。
指で押すと簡単にへこむような、プラ素材で作られています。
軽量かつコンパクトなので鞄に入れておいても負担に感じにくく、持ち運びがしやすいです。
この手の商品はスリーコインズなどでも販売されていますが、スリコは330円（税込）なのに対しセリアは110円（税込）とお手頃！
スリコの商品は持ち運びに便利なボールチェーンが付いていますが、セリアの商品はそれがない分、すっきりしたつくりです。
伸縮式なので、引き上げるようにして伸ばすことで使用できます。
収納可能な傘のサイズは、一番太い部分の直径が約6cm、持ち手を含まない親骨の長さが約82cm、石突の太さが約1.3cmが目安となっています。
引き上げるだけで傘を瞬時にカバー◎排水も簡単にできて便利！
傘をセットして、上に向かって引き上げるだけで、素早くカバーができます。
伸ばした状態から傘をセットすることも可能ですよ。
手持ちの長傘がすっぽりカバーできました。
ワンアクションでスマートにカバーできるので、入店時や公共交通機関への乗車時にもたつくことがないのがGOOD◎
傘の先端がピタッとハマるパーツがついているので、抜けにくいのも嬉しいポイント！
袋タイプは気付いたら外れてしまうこともありますが、こちらなら周囲に迷惑が掛かりにくい点がいいなと思いました。
先端部分は水滴が貯められる仕組みになっています。
溜まった水は蓋を外すことで、簡単に排水できて便利です！
今回は、セリアの『伸縮式傘カバー プラ素材』をご紹介しました。
雨の日を少しでも快適に過ごせる、コスパ抜群な優秀アイテムでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。