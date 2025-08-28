100均でプチストレスから解放！スリコで買うのちょっと待った！コスパ抜群な便利グッズ

濡れた傘を傘袋に入れる際スムーズに装着できず、いつの間にか袋が破れたり取れてしまうことが多々…。そんなプチストレスから解放してくれる便利グッズをセリアで発見しました！傘をセットしてスッと引き上げるだけでカバーできる優れもの。スリコの似たような商品は300円ですが、セリアは100円でお買い得です！

商品情報

商品名：伸縮式傘カバー プラ素材

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径6.1×10.4cm

販売ショップ：セリア

濡れた傘から守ってくれる！セリアの傘カバーが優秀すぎ♡

濡れた傘を傘袋に入れる際、なかなかスムーズに装着できず苦戦することが多々…。いつの間にか袋が破れてしまって、靴や床に水が付着してしまうこともあり、プチストレスを感じることがあります。

そこで今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『伸縮式傘カバー プラ素材』という商品。濡れた傘の置き場や持ち運びに便利なカバーです。

指で押すと簡単にへこむような、プラ素材で作られています。

軽量かつコンパクトなので鞄に入れておいても負担に感じにくく、持ち運びがしやすいです。

この手の商品はスリーコインズなどでも販売されていますが、スリコは330円（税込）なのに対しセリアは110円（税込）とお手頃！

スリコの商品は持ち運びに便利なボールチェーンが付いていますが、セリアの商品はそれがない分、すっきりしたつくりです。

伸縮式なので、引き上げるようにして伸ばすことで使用できます。

収納可能な傘のサイズは、一番太い部分の直径が約6cm、持ち手を含まない親骨の長さが約82cm、石突の太さが約1.3cmが目安となっています。

引き上げるだけで傘を瞬時にカバー◎排水も簡単にできて便利！

傘をセットして、上に向かって引き上げるだけで、素早くカバーができます。

伸ばした状態から傘をセットすることも可能ですよ。

手持ちの長傘がすっぽりカバーできました。

ワンアクションでスマートにカバーできるので、入店時や公共交通機関への乗車時にもたつくことがないのがGOOD◎

傘の先端がピタッとハマるパーツがついているので、抜けにくいのも嬉しいポイント！

袋タイプは気付いたら外れてしまうこともありますが、こちらなら周囲に迷惑が掛かりにくい点がいいなと思いました。

先端部分は水滴が貯められる仕組みになっています。

溜まった水は蓋を外すことで、簡単に排水できて便利です！

今回は、セリアの『伸縮式傘カバー プラ素材』をご紹介しました。

雨の日を少しでも快適に過ごせる、コスパ抜群な優秀アイテムでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。