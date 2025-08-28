小倉優子、清楚コーデ披露に反響「年々若くなっている気が」「最高に素敵」
タレントの小倉優子が27日にインスタグラムを更新。番組出演時のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】小倉優子、ネイビーの爽やかなセットアップ姿も（ほか2枚）
小倉が「ヒルナンデスの衣装です♪」と投稿したのはレギュラー出演中の『ヒルナンデス！』からのオフショット。写真には、ワイドシルエットの白ボトムスにイエローのカットソーをあわせた装いや、ネイビーのセットアップ、白カットソーとデニムのコーディネートなどが収められている。
清潔感のあるコーディネートを複数公開した投稿に、ファンからは「年々若くなっている気がします！」「やっぱ最高に素敵です…」「かわいすぎるしなんでも似合う」などの声が集まっている。
小倉は2011年に結婚し、2児を授かるも2017年に離婚。2018年には再婚し、第3子を授かったものの2022年に離婚。その翌年、バラエティ番組の企画で挑戦した大学受験を経て白百合女子大学に入学している。現在は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で水曜レギュラーを務めている。
引用：「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）
