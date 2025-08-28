2025年7月度の派遣時給、3大都市圏の平均は1,635円 - 前年比・前月比ともに増加
ディップは8月21日、「2025年7月度 3大都市圏の派遣時給データ」を発表した。調査は、同社運営の求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに集計したもの。対象エリアは関東・東海・関西。
2025年7月度 3大都市圏の派遣時給データ
2025年7月に同社運営求人サイト「はたらこねっと」に掲載された求人情報より、【関東】(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)、【東海】(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)、【関西】(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)における「一般派遣」「紹介予定派遣」のデータを抽出し、募集時の平均時給を集計した。
その結果、2025年7月度の派遣平均時給は1,635円と、前年比で51円、前月比で5円増加した。また派遣・紹介予定派遣の求人件数は約18万件となり、前年比1.1%減、前月比5.0%減となった。
