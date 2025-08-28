Snow Man 佐久間＆深澤が高知へ！ 2人で温泉も堪能した『旅スノ』第3話、9.7配信
Snow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man ／ 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』の第3話が、9月7日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信される。それに併せて今回、佐久間大介と深澤辰哉が高知を旅する第3話の場面写真が公開された。
【写真】ほっこり 佐久間大介と深澤辰哉が一緒に温泉に入る様子
本作は、Snow Manのメンバー（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）が南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。
7月27日に全世界同時に「ディズニープラス」で配信がスタートすると、「ディズニープラス」において日本及びアジア太平洋地域（APAC）で最も視聴された日本発のバラエティ作品に輝く（※配信開始後7日間の記録［2025年8月時点］）など、好成績を残し、日本でも配信開始から1週間、その日の人気コンテンツをランキング化する「ディズニープラス」内のトップチャート「今日のTOP10」で1位を獲得し続けるという異例の快挙を達成。カメラを気にせず、素で楽しむメンバーの姿を見ることができる貴重な番組として今アツい人気を博している。
向井康二と岩本照が福岡を満喫した第2話の配信から約1ヵ月が経ち、次の旅の行き先とその旅の主人公2人の組み合わせに注目が集まる中、ついに第3話が9月7日に配信開始となる。そして待望の第3話の配信に先駆けて、佐久間と深澤の“ふかさく”コンビが高知を旅する場面写真が公開された。
第3話の高知旅には、釣り経験豊富な佐久間と大の釣り好きである深澤にちなんで、鮎釣りやカツオのたたき作りなど、高知の美しい自然と触れ合いながらさまざまな体験に挑戦するここでしか見られない二人が満載。
高知龍馬空港に到着後まず二人が向かったのは、南国ならでは、1年中メロンとスイカが食べられるという農園。美しい木花に囲まれながら瑞々しいフルーツを存分に堪能した。続けて車に乗って美しい川や山の風景を楽しみながら、やなせたかしゆかりの地の物部川では名物の鮎釣りを体験、釣った鮎はもちろん塩焼きで実食。さらに、タビィの勧めでカツオのたたきも実食。特別に藁焼き体験にも挑戦し、あの坂本龍馬も好んだと言われる軍鶏鍋もじっくり堪能した。
宿に着いた後はゆずドリンクをいただきながらゆっくりトークタイム。グループの年長組である彼らは、長い下積み時代を一緒に過ごしてきたことでも知られている。積もる思い出を振り返りながら、最後には自然を一望する温泉で高知旅の思い出に浸った彼ら。この旅を通じて2人の絆はどう深まったのか。“ふかさく”が贈る、癒したっぷりの第3話に注目だ。
トラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man ／ 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』第3話は、9月7日より「ディズニープラス」で独占配信。
