昨年の人気商品が復刻！サクサク＆シュワッと『サンマルクホットサンド 鶏タツタ』9・2販売開始
サンマルクカフェは、すべてのパン商品を店内で製造するベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」にて、『サンマルクホットサンド 鶏タツタ』をはじめとしたパン新商品を9月2日より発売する。
【写真】一部店舗限定！ぜいたくな「ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ」
『サンマルクホットサンド』は、オリジナルのパニーニ生地を使用し、注文を受けてから焼き上げることにより、表面はカリっと、中はもっちりとした食感を楽しむことができる同店の定番商品。同シリーズより、昨年販売時に定番化の要望があるなど反響のあった、鶏の竜田揚げを使用した『サンマルクホットサンド 鶏タツタ』（620円）が期間限定で登場。
同商品は、外はサクサク、中はジュワッと揚げた若鶏の竜田揚げに、生姜風味の和風ソースを合わせた一品。一口噛むごとにジューシーな竜田揚げの味わいと和風ソースのうま味を楽しむことができる。
また、同日より新作パン商品『デミカツ＆チーズポテトのコンビサンド』、『クロックムッシュ』も登場する。『デミカツ＆チーズポテトのコンビサンド』（440円）は、岡山県発のサンマルクカフェが地元のご当地グルメ「デミカツ丼」をイメージし考案した、デミカツサンドとチーズポテトサンドの2種を楽しめるサンドイッチ。デミカツサンドは三元豚を使用し、濃厚なデミグラスソースで仕上げた満足感のある一品。からしマヨネーズのピリッとした味わいもポイントとなっている。チーズポテトサンドは、同店の定番商品『じゃがバタデニッシュ』でも使用するオリジナルのポテトサラダに、チェダーチーズとからしマヨネーズを合わせた。
『クロックムッシュ』（490円）は、パンメニューの定番品を同店らしく店内で手作りし仕上げた一品。ホワイトソース、ロースハム、チェダーチーズを食パンで挟み、さらにホワイトソース、シュレッドチーズをかけて焼き上げる。中のホワイトソースやチェダーチーズがとろける、これからの時期にぴったりなパン。
さらに、一部店舗限定でパスタ新作『ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ』（950円）も同日登場。ふんわりとした薄削りのパルメザンチーズやチェダーチーズのコク深い味わいと、香ばしいベーコンのうま味が一体となったぜいたくなカルボナーラとなっている。
※価格は全て税込
