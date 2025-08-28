益若つばさ、ブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン　※「益若つばさ」インスタグラム

写真拡大

　ファッションモデルの益若つばさが27日にインスタグラムを更新。“今年4回目のイメチェン”を報告し、近影を公開すると、ファンから反響が集まった。

【別カット】益若つばさ、クールな横顔も披露（ほか8枚）

　益若が「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！髪の毛切りました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブで新しいヘアスタイルをアピールする彼女の姿が複数収められている。

　投稿の中で益若は「ハッシュカットで、長さはショートから伸びかけみたいなミディアムレイヤーです！顔周りが軽くて可愛い」と解説しつつ「今年1年４０代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！」とつづっている。

　イメチェン後の姿にファンからは「わ！イメチェンもかわいい！」「ステキ過ぎる」「めっちゃイケてる」などの声が寄せられている。

■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。

引用：「益若つばさ」インスタグラム（@tsubasamasuwaka1013）