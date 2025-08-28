「アイドル?」「モデルさんかと」「もう雑誌の表紙」なでしこMF塩越柚歩の2ショットに絶賛の声
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が26日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、愛犬とのツーショットを披露した。
塩越はペット用ヘルスケアアイテムを紹介する投稿で「早速愛犬(つむ)のごはん後のオーラルケアと、お散歩帰りの肉球ケアに使ってみる予定です 愛犬との“バディ感”を表しているパッケージもかわいい」と写真を投稿。愛犬を膝に乗せ、商品を手に持った姿が収められている。
コメント欄では「美人」「可愛すぎます」「神レベル」「アイドル?」「サッカー選手じゃ無くモデルさんかと」「もう雑誌の表紙やん」と絶賛の言葉が並んだ。
現在27歳の塩越は今年6月、アカデミー時代から過ごしていた三菱重工浦和レッズレディースを離れ、東京NBへ電撃移籍。今季WEリーグ開幕から3試合連続で先発フル出場している。また、2021年にA代表デビュー。今年7月の東アジアE-1サッカー選手権2025にも参戦した。
