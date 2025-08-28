STU48、広島駅で新曲披露＆オリコンデイリー1位報告 初センター高雄さやか「実感が100％に達しました」
瀬戸内を拠点とするアイドルグループ・STU48が27日、12thシングル「傷つくことが青春だ」をリリースし、広島・広島駅南口地下広場で発売日当日イベントを開催した。
【イベント写真】初センターに起用された高雄さやか
デビューシングル「暗闇」のパフォーマンスでイベントが幕を開けると、キャプテンの岡田あずみは「12枚目シングル『傷つくことが青春だ』発売日当日イベント、始まりましたー！今日は雨が降って足元が悪い中、こんなにもたくさんの方が集まってくださって本当に本当にうれしいです！ぜひ最後まで一緒に楽しんでください！」と呼びかけた。
表題曲「傷つくことが青春だ」で初のセンターを務める2期生の高雄さやかは「今日を無事に迎えられてうれしいです。実はまだセンターの実感が100％はなくて…さすがに今日で100％まで行くと思うので、楽しみにしています！」とあいさつ。収録曲「あの頃のBGM」を演歌歌手・徳永ゆうきと異色デュエットで歌唱している池田裕楽は「演歌歌手の徳永ゆうきさんとのデュエット曲を歌わせていただきました。ぜひこの夏ドライブしながら聴いていただきたい楽曲です。“イケとく”コンビの応援もみなさんよろしくお願いします！」と呼びかけた。
平和文化アンバサダーを務めるSTU48は、被爆80年の節目に平和への願いを込めた新曲「青空を語り合おう」を、手話を織り交ぜた振付でパフォーマンス。石田千穂は「この楽曲は平和への想いを込めた楽曲です。平和の尊さについて考えるきっかけになれるよう、これからも歌い続けていきたいです」と紹介した。
そして、高雄が「最後に、本日発売の12thシングル表題曲『傷つくことが青春だ』を披露したいと思います。傷ついて、悩みながらも成長していく、未完成だからこそ輝く青春を歌った楽曲です！」と曲振りをすると、表題曲をさわやかにパフォーマンスし、ファンを沸かせた。
会場が盛り上がるなか、キャプテンの岡田は「ここで、みなさんにお知らせがあります！」と切り出し、「本日発売の12thシングルが、オリコンデイリーシングルランキング１位を獲得しましたー！」と発表。「みなさんのおかげです。ありがとうございます！これからも私たちSTU48、そして12thシングルをよろしくお願いします！」とファンに感謝の気持ちを伝えると、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。
高雄は「やっと今日でセンターの実感が100％に達しました！みなさん、まだまだ私達と一緒に青春していきましょう！」と呼びかけ。中村は「本日はこうしてみなさんが来てくださって本当にうれしかったです。この楽曲を冠して、ツアーも周っているので楽曲と一緒に成長できるようにこれからも頑張っていきたいと思います！本日はありがとうございました！」とツアーへの意気込みも伝えた。
■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売日当日イベント
参加メンバー：新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良
▼セットリスト
M1「暗闇」
M2「ペダルと車輪と来た道と」
【MC】
M3「青空を語り合おう」
【MC】
M4「Sweaty Smell」
M5「サングラスデイズ」
【MC】
M6「傷つくことが青春だ」
