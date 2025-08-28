築いてきた“文化”に危機感…J3松本が声明「選手やその家族のプライバシーや安全を損ない、精神的にも大きな負担」
J3の松本山雅FCは28日、クラブ公式サイトで声明を発表し、一部で確認されている待ち伏せ、長時間の追跡、無断での撮影や接触といった行為に強い懸念を示した。
クラブは「選手やその家族のプライバシーや安全を損ない、精神的にも大きな負担を与える行為であり、クラブとして容認できません」と指摘。公式に設けられたファンサービスの場以外での過度な接触や要求は、選手のコンディション維持や日常生活に支障をきたす原因となるため、控えるよう呼びかけた。
このような行為が今後も続く場合、ファンサービスの制限やルールの厳格化などの対応を検討するとしている。クラブは「これまで築き上げてきた『選手とファンが近くで交流できる文化』を守るためにも、一人ひとりの節度ある行動をお願いいたします」と訴えた。
以下、声明全文
■ファン・サポーターの皆さまへのお願い
日頃より松本山雅FCに対して熱いご支援をいただき、誠にありがとうございます。
クラブは、選手が日々安心して競技に打ち込める環境を守ることを大切にしております。
これは、クラブや選手自身の努力はもちろん、ファン・サポーターの皆さまのご理解とご協力によって成り立っております。
しかしながら最近、一部の方による練習後や移動時での待ち伏せ、長時間の追跡、無断での撮影や接触といった行為が確認されております。
これらは、選手やその家族のプライバシーや安全を損ない、精神的にも大きな負担を与える行為であり、クラブとして容認できません。
松本山雅FCでは、ファン・サポーターの皆さまと選手の交流を大切にしており、ホームゲームや公開練習後などにファンサービスが行えるよう、時間を設けております。指定場所や時間以外での過度な接触や要求は、選手のコンディション維持や日常生活に支障をきたす原因となります。
このような行為が続く場合には、やむを得ずファンサービスの制限やルールの厳格化等の然るべき対応を取らせていただく可能性がございます。
これまで築き上げてきた「選手とファンが近くで交流できる文化」を守るためにも、一人ひとりの節度ある行動をお願いいたします。
日頃よりマナーを守って応援してくださっている多くの皆さまには心苦しいお願いとなりますが、引き続きのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
