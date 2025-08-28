のん、赤髪に大胆チェンジ「髪色映えていい！！」「カッコ可愛いのん」
女優ののんが27日にインスタグラムを更新。大胆なイメチェンを果たすと、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】のん、ギターを構えた全身ショットも（ほか2枚）
のんが「ニットのドレス」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、髪を赤色に染めて、タイトなニットドレスを着た彼女が、手ハートをカメラに見せる様子やギターを構える姿が収められている。
彼女の大胆なイメチェンに、ファンからは「めっちゃ髪色映えていい！！」「のんちゃんカッコ可愛いのん」「服かっこいいしのんちゃんも綺麗すぎる」などの反響が寄せられている。
■のん
1993年生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ話題に。劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」は流行語になるなど、社会現象にもなった。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」をリリース。近年は草なぎ剛の主演映画『新幹線大爆破』での運転士役が「かっこいい」と話題になっている。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
