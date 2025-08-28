¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½»ÐËå¤ËÌ©Ãå¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Í¥¿¤¬¶Ã¤¤Î¿Ê²½¢ª¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡ºÍÈäÏª¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡²Æ¹±Îã¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡Á31ÆüÀ¸ÊüÁ÷¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ê¶ð¾ì¹§¡¢Æâ³¤¿ò¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¡Ö¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÌ©Ãå¼èºà¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡È¤í¤¦¼Ô¡É¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡£º£²ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Ï¤¢¤ë½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ÂçºåÉÜÎ©Ãæ±ûÄ°³Ð»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡¡ÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡£¤³¤Î¶¥µ»¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î22ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬¸Ø¤ëÁÐ»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÇßËÜ°½Ìé²ÚÁª¼ê¤Èº»Ìé²ÚÁª¼ê¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë»Ð¤Î°½Ìé²ÚÁª¼ê¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢Ëå¤Îº»Ìé²ÚÁª¼ê¤Ï¥ì¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«³Ø¤·¤¿¶ð¾ì¤ÈÆâ³¤¤Ï¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ÇßËÜ»ÐËå¤ÎÄ°ÎÏ¤Ï¡¢ÊäÄ°´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤ï¤º¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î2¿Í¤Ï²»¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¥Ç¥Õ¥Ð¥ì¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿ÇßËÜ»ÐËå¡£º£¤äÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢µÙÆü¤Ï¡È¿ä¤·³è¡É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¤É¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¡¦ÍúÀµ¼Ò¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¡ÈÄ°¼Ô¡É¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¿É¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼êÏÃÄÌÌõ»Î¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Éô³èÆ°¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉ½¾ð¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ÐËå¤Ï¤½¤ÎºÃÀÞ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë»ÐËå¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤¬¡Ö¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡ºÍ¡É¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¢¤Î¥Í¥¿¡×¤¬¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯»ÐËå¡×¤Ï31Æü¸áÁ°11»þ24Ê¬º¢¡Á¸á¸å0»þ24Ê¬º¢¤ÎÏÈ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¶ð¾ì¹§
ºÇ½é¤ËÂÎ°é´Û¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³§¤µ¤ó¼êÏÃ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÐËå¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤È¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼å¤¤Êý¤ËÎ®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÇ¯²¼¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼êÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊüÁ÷ËÜÈÖ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡ºÍ¡×¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼êÏÃ¤Î¤³¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æâ³¤¿ò
¥Ð¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÁêÅöÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì½Ö¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÇßËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤¼¤Ò¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡ºÍ¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
