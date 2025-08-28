◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手復帰後、初めて5回を投げ抜き、2安打1失点で2023年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利を手にした。打っては5打数1安打で2試合連続ヒット。チームの4連勝に貢献した。

初回の第1打席は相手先発左腕・ロドロの直球を狙ったが、左飛だった。1点を追う4回の第2打席は先頭でチーム初安打となる右前打を放ってチャンスメーク。この回E・ヘルナンデス、ラッシングに適時打が飛び出し、一挙4点の逆転劇を呼び込んだ。

5回の第3打席は遊ゴロ、7回の第4打席は中直だった。8回2死一塁で迎えた第5打席は相手5番手左腕・スーターの直球を捉えると、打球は左翼方向へ一直線。観客が本塁打を期待し、立ち上がったものの打球はフェンス手前で失速、惜しくも左飛に終わった。

投げては5回2安打1失点で、投手復帰後最多の87球を投球。同じく復帰後最多の毎回9三振を奪うなど、試合をつくり、2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利投手の権利を得た。

この日は昨季、MLB史上初めて達成した「50―50（50本塁打、50盗塁）」を記念し、自身がバットを振るボブルヘッド人形が配布され、試合前から入場ゲートはボブルヘッドを求めるファンであふれかえった。

大谷は昨年8月28日のオリオールズ戦で愛犬デコピンとコラボレーションしたボブルヘッド人形配布日に本塁打。今年も昨季MVP獲得を記念し、ボブルヘッド人形が配布された4月2日のブレーブス戦で3号サヨナラアーチ。「50―50」を記念しスライディングバージョンのボブルヘッド人形が配られた5月15日のアスレチックス戦では今季初の1試合2発となる14＆15号を放った。

ボブルヘッドデー“4戦連発”とはならなかったものの4回に自身の安打をきっかけにチームは逆転勝利。二刀流らしい活躍で749日ぶり白星を自らのバットで呼び込んだ。

チームは4連勝を飾り、レッズに今季初めてスイープに成功。パドレスがマリナーズに敗れたため、ナ・リーグ西地区首位争いで2ゲーム差を付け優勝マジックを「26」に減らした。

試合後、インタビューに応じた大谷は「（レッズ相手に）2連勝してたので、いい勝ち方してましたし引き続きゲームをつくることを心がけてマウンドに行きました」と振り返った。