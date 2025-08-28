

グーグルの最新スマートウォッチ「Pixel Watch 4」（筆者撮影）

グーグルが発表したスマートウォッチ「Pixel Watch 4」は簡単にAIアシスタントを使えるなど、Apple Watchにはない機能を搭載している。スマートウォッチの代名詞といえばアップルの「Apple Watch」シリーズを誰もが思い浮かべるだろうが、他メーカーの製品も機能強化や価格競争力を着々と高めている。

AIアシスタント機能でアップルを越えた

グーグルが8月21日に行った新製品発表会では、新型スマートフォン「Pixel 10」シリーズと合わせ、スマートウォッチ「Pixel Watch 4」シリーズも発表された。このPixel Watch 4はECG（心電図計測）機能を初搭載し、Suicaなどモバイルペイメントへも対応、また健康管理や運動計測機能も高めた製品だ。さらにスマートウォッチとしてまったく新しい機能といえる「手を上げて話す（Rise-to-talk）」に対応している。

手を上げて話す機能はこれまでのスマートウォッチとは一線を画すAI体験を提供する。Pixel Watch 4を装着した腕を持ち上げる、つまり口元に持ってきて話しかけるだけでGoogleの次世代AIアシスタント「Gemini」が即座に起動し、そのまま話しかけるだけでAIアシスタントを利用できるのだ。

「OK Google」と音声で呼びかけたり、画面をタッチしてアプリを起動したり、本体ボタンの操作を行う必要はなく、自然にPixel Watch 4に話しかけるだけでよい。知りたい情報の検索や、出張の新幹線時刻やホテルの予約、買い物のメモを保存するなど、Pixel Watch 4に話しかけるだけで応答してくれるのだ。この直感的なジェスチャー操作はスマートウォッチを日常生活に便利なAIパートナーに変えてくれるだろう。



「Pixel Watch 4」は話しかけるだけでAIアシスタントが使える（筆者撮影）

スマートウォッチでのGeminiの利用は今年7月に発売されたサムスン電子の「Galaxy Watch8」シリーズが最初に対応した。「手を上げて話す」には対応しないものの、ボタンを押すだけでGeminiを呼び出せる。今後はグーグルの「Watch OS 4」を搭載する他社製品にもGemini対応が進む予定だ。

Apple Watchは現時点では標準でアップルのAI機能「Apple Intelligence」のフル機能を使うことはできず、スマートウォッチのAI機能という点ではグーグルが一歩抜け出している。Apple Watchは多数のアプリが使えることが利点の1つでもあるが、グーグル陣営のスマートウォッチはそれを上回る利便性をGeminiによるAIアシスタント機能で提供し、利用者増を狙っている。

ウェアラブル端末世界一はアップルではなかった

スマートウォッチでは圧倒的なシェアを誇っているアップルだが、近年は出荷台数が伸び悩んでいる。調査会社カウンターポイントが2025年8月21日に発表した調査によると、2025年第2四半期（4-6月）の世界のスマートウォッチ市場でファーウェイがアップルを抜いて初めて世界一の座に就いたという。中国市場での旺盛なスマートウォッチ需要に助けられた格好だが、アップルの圧倒的な優位性は陰りを見せはじめている。

またスマートウォッチの存在を脅かす製品も年々存在感を高めている。それはリストバンド型の製品、スマートバンドだ。スマートバンドの多くは価格が1万円以下であり、歩数計測や運動データの取得、そして睡眠時間の測定などスマートウォッチの基本的な機能はほぼカバーしている。画面サイズが小さいためスマートフォンからの通知表示性能はやや弱いものの、逆に電池の持続時間は長い。スマートバンドはスマートフォンのアシスタントというより、腕にはめるヘルスケア機器なのだ。

このスマートバンド市場で圧倒的に強く、世界シェア1位なのが、日本でも製品を出しているシャオミだ。最新モデルの「Xiaomi Smart Band 10」は6280円と手ごろな価格も魅力である。150種以上のスポーツモード、24時間の心拍・血中酸素・ストレス・睡眠モニタリング、21日間バッテリー持続時間、5気圧防水、スマート通知、女性の健康管理などに対応する。健康管理のために使うなら十分な性能を持ち、高価なスマートウォッチを買う必要性は感じられない。



シャオミの最新スマートバンド「Xiaomi Smart Band 10」（Xiaomi Japanから）

ディスプレイサイズは1.72インチと大型であり、スマートウォッチの半分程度とはいえ通知も見やすい。さらに交換可能ストラップも多種多様なものが販売されており、ブレスレットのようにファッション感覚で身に着けることもできる。腕を締め付けないストラップなら、スマートウォッチのバンドを手首に巻くのが苦手な人でも使える。そしてなによりも価格が安いので「とりあえず買ってみよう」という試し買いもできる。

シャオミはスマートバンドで世界シェア1位なだけではなく、スマートウォッチやスマートバンドを含む、ウェアラブルデバイス全体の出荷量でもたびたびアップルの座を脅かしている。調査会社Canalysによると2025年第1四半期のウェアラブルデバイスの世界出荷台数はシャオミが1位で19％、アップルは2位で16％だった。ちなみにここにもファーウェイの姿があり、同社は3位で15％とアップルにぴったりと追いついている。



Canalysの2025年第1四半期ウェアラブルデバイス出荷台数シェア（Canalysから）

スマートバンドは価格の安さから、スマートフォンの成長率の著しい新興国市場でこれからも数を伸ばしていくだろう。一方アップルの弱みはApple Watchの対応機種がiPhoneだけであることだ。iPhoneユーザーが増えること、Apple Watchの買い替え需要が高まることといった限られた要因のみに依存している点が、アップルの成長の制約となっている。

スマートウォッチ市場で存在感を示す謎のメーカー

スマートウォッチの競争は日本を含む先進国ではアップルウォッチ VS 他メーカー、という見方がされている。しかしその競争とはまったく無縁の位置にあり、しかもグローバルで大きな存在感を示しているメーカーがあるのだ。それは「imoo」の名で知られる広東小天才科技である。名前からわかるように中国メーカーだが、同社が出しているスマートウォッチのユーザーはApple Watchとはまったく競合しない。なぜなら同社のスマートウォッチは子供向けに特化した製品だからだ。

子供向けスマートウォッチと聞いて、低価格で単機能なモデルと思ってはいけない。同社のフラッグシップモデル「小天才Z11」の価格は2299元（約4万7000円）と、子供に持たせるにはかなり高価だ。単体で通信できる4G機能を搭載し、内蔵カメラを使ったビデオ通話にも対応している。また腕時計本体部分はヒンジによりL字型に立ちあがるため、自分の顔を写しながら親とのビデオ通話も自然な姿勢で行える。中国国内ではアリペイを使ったモバイルペイメントも利用可能だ。さらに時計本体をはずし、チェーンを付けて首からぶら下げて使うこともできる。



小天才の「Z11」。子供向けとは思えぬギミックと機能を搭載（小天才から）

世界のスマートウォッチの販売シェアを見ると、アップル、サムスン、ファーウェイと並びimooの名前が常連となっている。同社は子供向けのスマートウォッチの販売だけで世界シェアの5位以内に常に入っているのだ。つまりそれくらい子供向けスマートウォッチ市場（特に中国国内）というのは規模が大きいのである。

小天才ブランドのスマートウォッチは低価格なモデルのラインナップも豊富だ。スマートフォンの世界では一時期「iPhoneモドキ」のようなデザインの無名メーカーによるモデルが多数出てきたことがあるが、中国のオンラインショッピングサイトを見ると、小天才Z11そっくりな子供向けスマートウォッチを多数見つけることができる。小天才が子供向けスマートウォッチの代表的な存在になっているのだ。

小天才のスマートウォッチには小さな画面で楽しめる簡易ゲームや、小天才ユーザー同士でコミュニケーションがとれるSNSサービスも搭載。もちろん親との連絡も頻繁に行える。「子供が本当にスマートウォッチをしているのか？」と懐疑的な目を向ける人もいるだろう。だが実際に中国へ行けば、多くの子供たちがスマートウォッチ、特に小天才の製品を装着している姿を目にするだろう。



中国・深深圳の子供たち。小天才のスマートウォッチを身に着けている（筆者撮影）

小天才のターゲットは中学生くらいまで。子供たちが高校生くらいになると、小天才を卒業し一般的なスマートウォッチに買い替えていく。今後もしも小天才ブランドの大人向けスマートウォッチが登場したら、多くの子供たちは使い慣れたブランドの製品に買い替えていくかもしれない。

市場構造の変化

このようにスマートウォッチ市場を取り巻く環境は大きな転換期を迎えている。AIデバイスとしての進化がユーザー体験をよりパーソナライズされたものへと押し上げ、低価格帯製品のスマートバンドの高機能化も加速している。さらに子供向けモデルの存在感は無視できないものになっており、市場構造そのものが変化しようとしている。

日本ではドコモが自社ブランドで低価格なスマートウォッチを出すなど、スマートウォッチユーザー拡大に向けキャリアの動きも活発化している。シャオミやグーグルなど新興勢力とアップルの競争はこれまで以上に激しくなり、また新たな技術が登場すれば市場の覇権争いはますます熾烈を極めることになるだろう。

（山根 康宏 ： 携帯電話研究家・ジャーナリスト）