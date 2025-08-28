DAIGO、家族で“OKB”（大阪・関西万博）へ「いろんな世界を子どもたちにも体験してもらいたかった」
タレント・アーティストのDAIGO（47）が28日、東京ビッグサイトで開催中の『東京おもちゃショー2025』内で行われたタカラトミー「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」世界大会直前記者発表会に登場した。今年の夏に楽しんだ家族での思い出を明かした。
【写真】童心に帰ってベイブレード！世界大会出場予定者と勝負を繰り広げるDAIGO
今年の夏に本気で楽しんだことを聞かれたDAIGOは「家族で行ったんですけど、分かりやすくいうと“OKB”ですかね」といい、聞き返されると「ああ、大阪・関西万博」と笑わせた。
「OKBが日本にまた来るのってかなり先だと思うので、生きているうちに来るか分からないですから。そんな空気感やいろんな世界を子どもたちにも体験してもらいたかったので家族で行きました。すごく楽しかったですし、気温も暑かったですけど、いい思い出になりました」と笑顔で振り返った。
「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」は、世界各地域の予選で選出されたブレーダーたちが、ベイブレード発祥の地「日本」に集結。ブレーダー同士の国際交流の場としても位置付けられている。
