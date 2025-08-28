◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。投手復帰後、初めて5回を投げ抜き、2安打1失点と試合をつくった。復帰後最多の87球を投げ、同じく最多の毎回9奪三振も記録。2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利を手にした。

新たなスタイルでつかみ取った復活の証だった。初回、先頭のフリードルに初球の直球を捉えられて左前打を許したが、2番・マルテをカーブで空振り三振。続くデラクルスもスライダーで空振り三振、ヘイズは96.7マイル（約155.6キロ）の力ある直球で中飛に仕留めた。初回からカーブを中心に、変化球を多投してリズムをつくった。

2回は1死からの連続四球と2つの暴投で二、三塁のピンチを招いたが、8番のK・ヘイズをこの最速の100.3マイル（約161.2キロ）直球で、マクレーンをカーブでともに空振り三振。3回1死、マルテに甘く入ったカットボールを左中間スタンドに運ばれ、先制点を失ったが、直後の3番・デラクルス、A・ヘイズから連続三振。5回1死、マクレーンからスライダーで空振り三振を奪い、復帰後最多の9奪三振となった。

この日投じた87球のうち、最も多かった球種はカーブで26パーセントの23球。球数、割合とも今季最多だった。対照的に直球は17%の15球で、今季最も少ない割合だった。徹底的に緩急をつけて、レッズ打線を手玉に取った。5回のマウンドを降りる大谷には大歓声が降り注ぎ、ベンチではロバーツ監督と固く握手を交わした。

指揮官はこの日の試合前、投手・大谷について「彼自身、まだ“自分を見つけている途中”だと思います」としたうえで「今季は序盤からスロースタートで入って、徐々に球数を増やしていく計画を立てていました。8月末にピークに持ってくることが目的ではなく、ポストシーズンに向けて万全の状態にすることが狙いです」と“調整過程”であることを強調していた。

新たな投球スタイルでつかんだ勝利。優勝争いが佳境を迎える9月、そして2年連続ワールドシリーズをかける10月に向け、大谷の状態は右肩上がりだ。