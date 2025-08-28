ゲーミングブランド「KontrolFreek」の商品が一新　FPSからADVまで、ジャンルごとに最適化されたコントローラー

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド『SteelSeries』の姉妹ブランド「KontrolFreek」は、既存ラインアップを刷新し、ゲームジャンルごとに最適な20製品を発表した。これらの製品群はすでにAmazonで発売されている。

【画像あり】一新されたラインナップ一覧

FPSゲーム向けサムスティック「Vortex」や「Galaxy」、ロングセラーのスポーツゲーム向け「Omni」などの既存ラインアップに加え、新たにアクション／アドベンチャーゲーム向け「Lotus」を追加し、さまざまなニーズに対応した製品を取り扱っている。

各製品のサムスティックは、「ハイライズ」「ミッドライズ」「ローライズ」の3種類の高さを組み合わせることで、それぞれのゲームジャンルに最適化されている。

独自素材「GripTek™」は快適性と制御力を両立させ、シリコン製品より高いグリップ力を発揮し、表面の特殊ラバーグリップがブレを抑え、手に吸い付くような安定した操作を実現した。スティックに固定する4つの爪が激しい操作でのズレを防ぎ、正確な動きを保ち続ける。

「Clutch」「Omni」はスポーツ向けシリーズである。

Sportsシリーズは左右ともローライズのサムスティックで、より正確な操作が可能となり、移動とエイムの精度も安定するように作られている。より大きな表面積を提供することで可動域、グリップ力と快適性を高めた。

「Frenzy」「Inferno」「Galaxy」「Vortex」は、FPS向けシリーズである。

左右のサムスティックの高さが異なり、左はミッドライズのサムスティックで操作性向上を図りゲーム内の動きを改善している。右はハイライズのサムスティックで、弧の距離を伸ばすことでエイム力、安定性と自由度を向上するように設計されている。

Aim Boost Kit内のプレシジョンリングは抵抗と衝撃吸収を生み出し、ターゲットのオーバーシュートを防ぎ、ゲーム内の感度を高めている。

「Lotus」は、アクションゲームやアドベンチャーゲームに最適なデザインをしたシリーズである。

左右のサムスティックともミッドライズのサムスティックでより正確な操作が可能となり、移動とエイムの精度も安定している。また、表面積を大きくし、可動域、グリップ力を高めている。

使用機種ごとに製品が異なり、発売日も変わる。そのため、購入する際には注意してもらいたい。