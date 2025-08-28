お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）、モデルのゆうちゃみこと古川優奈（23）が28日に都内で行われた「ＪＡ共済 デジタル防災訓練発表会」に出席した。

9月1日の「防災の日」を前に行われた同イベント。千原は「子供ができてから意識できている」といい、自宅の子供部屋の家具などは壁に打ち付け、突然の震災に備えているという。

この日、ＪＡ共催が提供するアプリ「デジタル防災訓練」を実際に体験しながら、防災についての学びを深めた。

大切な家族を守るため、安心させるためにも災害への備えは必須。「こういうことをたくさんの人に発信して、みんなの意識が少しでも高くなれば、みんなが愛に包まれた暮らしがというところに結びつくんじゃないかなと思います。まずはできるところから、自分の家族、知人から色々伝えていくことができたら、それが大きく広がっていったらな」と千原。

地元・大阪で暮らす家族と離れて暮らすゆうちゃみも「家族を守るためにも自分も守って、後からみんなで集合したりっていう命の重さっていうのを受け入れるべき」と断言。「皆さん家族、友達と共有してほしいなって思うのと、こういう防災訓練取り入れていってほしいなって思います」とした。