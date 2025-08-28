東宝演劇の公式サイトが28日更新され、日生劇場（東京）9月公演ミュージカル「Once」に出演予定だったお笑いタレント・こがけん（46）が、ケガのため当面の間休演すると発表した。

日生劇場では9月9日から28日まで公演予定。その後、愛知、大阪、福岡と10月26日までツアーが組まれている。

サイトでは「出演者変更のお知らせ」とし「本公演に出演を予定しておりました、シュヴェッツ役のこがけんは、怪我のため当面の間休演させていただきます」と発表。

代役はMC役と併せて俳優の新井海人が務める。

「お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「誠に恐れ入りますが、出演者変更に伴う他日への変更・払戻しはいたしかねます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

「SixTONES」京本大我が主演を務める同ミュージカル。アイルランドの首都で移民の街・ダブリンを舞台に、失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとする主人公ガイとチェコ移民・ガールとの音楽を通じた交流が描かれる。こがけんはガールの同居人で同じくチェコ移民のシュヴェッツを演じる予定だった。