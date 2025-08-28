「中学英語」ここまで通じる! 旅行で使えるお役立ちフレーズ10選
「英語ができなくて不安…」「現地でうまく通じるかな…」そんな心配を抱えている方も、ご安心を！ 実は、旅先で必要とされる英語の多くは、中学で習ったようなシンプルなフレーズで充分通じます。
難しい単語や完璧な文法は要りません。必要なのは、シンプルに使える言い回しをいくつか覚えておくこと。それだけで、道を聞く、注文する、感想を伝える--そんな日常のやり取りがスムーズになり、現地の人との心の距離もぐっと縮まります。いまやAIや翻訳ツールがある時代。でもやっぱり、自分の声で、自分の言葉で「伝えられた！」という感覚は、特別なものです。
この記事では、「テンプレート型」のフレーズを10個ご紹介。一部の表現を覚えておけば、一部を入れ替えるだけでいろいろな場面に応用できます。まさに“ポケットに入れておける旅の相棒”のようなフレーズばかり。「伝わった！」「通じた！」という体験につながる、シンプルで頼もしいフレーズを手に入れて、言葉で旅する楽しさを味わってみましょう。
1. Where is ＋ 場所？
意味：〜はどこですか？
文法ポイント：「Where is〜？」は場所をたずねる定番表現。「is」のあとは名詞が続きます。
【例文】
Where is the nearest station?（最寄りの駅はどこですか？）
Where is the restroom?（トイレはどこですか？）
スマホの地図を見せてこのひと言を言うだけ！道をたずねるのって気楽なんです。教えてもらった後の「通じた！」体験が自信になります。
2. I’d like ＋ 名詞 / to＋動詞
意味：〜をお願いします／〜したいのですが
文法ポイント：「I’d like」は「I would like」の省略形で、丁寧な依頼や希望を表します。
【例文】
I’d like chicken, please.（チキンをお願いします（機内食の好みを伝える））
I’d like to check in.（チェックインしたいのですが）
食べ物飲み物も、チェックインも、これで安心して伝えられます。丁寧にお願いできるから、旅先で好印象を残せるかも！
3. What kind of ＋ 名詞 do you have?
意味：どんな〜がありますか？
文法ポイント：「What kind of ＋ 名詞」で「どんな種類の〜がありますか？」
【例文】
What kind of drinks do you have?（どんな飲み物がありますか？）
What kind of souvenirs do you have?（どんなお土産がありますか？）
メニューや商品、サービスなどのラインナップなどを知りたい時の定番フレーズ！選択肢から選ぶ余地があると、旅先の楽しみがグッと広がります。
4. Can I have ＋ 食べ物・飲み物・買い物
意味：〜をもらえますか？（注文時）
文法ポイント：「Can I have〜？」は、カジュアルかつ丁寧に注文を伝えられる便利な表現。「Can I〜？」は許可を求めるときにも使える定番の聞き方です。
【例文】
Can I have the pasta?（パスタをもらえますか？）
Can I have an iced coffee?（アイスコーヒーをもらえますか？）
Can I use this?（これを使ってもいいですか？）
「Can I have〜?」は、機内でもレストランでも大活躍。実は英語圏の子どもも最初に覚える“注文フレーズ”です。伝わった瞬間が何よりのごちそうです！
5. Can I try this on?
意味：これを試着してもいいですか？
文法ポイント：「Can I ＋ try on」で「試着してもいいですか？」。“try on” は「服や靴などを身につけて試す」という決まった表現です。ちなみに「Can I try this?」だけだと、「これを試してもいいですか？」という意味になり、試食や体験など広い意味になります。
【例文】
Can I try a smaller size on?（もう少し小さいサイズを試してもいいですか？）
Can I try these shoes on?（この靴を試してもいいですか？）
リゾートに赴いて、ウキウキと現地の洋服が欲しくなったり、あるいは予想せぬ寒暖差で上着が必要になったり。そんなシチュエーションで使えます。
6. I’m looking for ＋ 名詞
意味：〜を探しています
文法ポイント：「look for」は「〜を探す」という意味。「I’m looking for〜」は現在進行形で「今まさに探している」状態を表します。
【例文】
I’m looking for a pharmacy.（薬局を探しています）
I’m looking for a taxi stand.（タクシー乗り場を探しています）
何かを探している時、困っている時にこのフレーズを。助けてもらえた後に、良き旅の思い出になります。
7. Could you take a picture of us?
意味：写真を撮っていただけますか？
文法ポイント：「Could you ＋ 動詞」は丁寧な依頼表現。後ろに色々つけることができますが、旅行と言えば写真！このフレーズを丸ごと覚えておこう。長いと感じたら「of us」はなくても通じます。
【例文】
Could you take a picture of me?（私の写真を撮っていただけますか？）
Could you take a picture of us?（私たちの写真を撮っていただけますか？）
スマホを渡してこの一言。シャッターの後に「Perfect!」と返ってくると、英語でお願いできた満足感がグッと高まります。
8. What time does it open/close?
意味：何時に開きますか／閉まりますか？
文法ポイント：「What time does ＋ 主語（it）＋ 動詞？」で、時間をたずねる疑問文が作れます。その場にいるスタッフに直接たずねる場合は、「What time do you open?」で大丈夫！
【例文】
What time does the museum open?（博物館は何時に開きますか？）
What time does this place open?（ここは何時に開きますか？）
美術館やマーケットの前で「開いてるかな？」と不安になったらこの一言を。スマホで調べる前に、勇気を出して尋ねてみよう。
9. Is there a ＋ 場所 near here?
意味：近くに〜はありますか？
文法ポイント：「Is there〜？」は何かの存在をたずねる表現。場所を表す語句と一緒に使います。
【例文】
Is there a nice café near here?（この近くに美味しいカフェはありますか？）
Is there a bus stop near here?（このあたりにバス停はありますか？）
「Where is〜？」は“ある前提”で場所をたずねる表現、「Is there〜？」は“あるかどうか”を確認する表現です。聞いた結果、穴場の場所を知ることができたら、旅の満足度が爆上がりです。
10. I like ＋ 名詞 / 動詞-ing
意味：〜が好きです／〜が気に入りました
文法ポイント：「I like ＋ 名詞／動詞-ing」で、自分の好みや感想を伝えられます。
【例文】
I like this place!（この場所、気に入りました！）
I like walking around the city.（街を歩き回るのが好きです）
このシンプルすぎる一言ですが、言われた相手は嬉しいものです。旅先で出会った人との心の距離をぐっと縮めてくれます！
番外編：大事な一言フレーズ
どんな英語フレーズよりも、旅先で一番頼りになるのが、「Excuse me」「Please」「Thank you」といった、ひと言フレーズです。
たとえば、道をたずねるときに “Excuse me.” を使えば、グッと話しかけやすい。相手だって心構えできる。注文時に “Please” を添えれば、丁寧で感じの良い印象に。何かをしてもらったら、にっこり笑って “Thank you.”。これだけで、旅はもっと温かく、心の通うものになるはずです。
おわりに
英語を話すことに自信がないと感じている方も、「中学英語でここまで通じるんだ！」という体験は、旅の景色に負けないほど心に残るもの。今回ご紹介した10フレーズは、どれも中学レベルの英語で言えるシンプルなものばかり。それでいて、実際の旅先ではしっかりと伝わり、相手と通じ合うことができます。
「通じた！」「伝わった！」という小さな成功体験は、旅を何倍も豊かにしてくれます。そしてその経験が、「英語って楽しい」「また使ってみたい」という気持ちにつながります。
英語が苦手だと思っている方こそ、まずはこの10フレーズをポケットに入れてみてください。メニューを頼むとき、道に迷ったとき、写真を撮ってもらいたいとき…英語でやりとりができた瞬間、自分の中の世界が少し広がるはずです。
旅の思い出に「言葉で通じ合えた記憶」も、ぜひ一緒に加えてみませんか？
船橋由紀子 ふなばしゆきこ インターナル・ドライブ 代表取締役。31歳で英語学習を開始し、その後、語学コーチングスクールに入社し英語学習コーチへ。TOEIC985点。「英語学習のプロセスは、 人生を変えるトレーニング」 が信条。 これまで15年間5000人をサポートした知見を基に、 成功する英語学習のコツを伝授。 多くの経営者を顧客に持ち絶大な信頼を得ている。 著書には、 『英会話は筋ト レ。 中2レベルの100例文だけ!1か月で英語がスラスラしゃべれる。』 (かんき出版/2021年)、 「人生を変える 「続ける」 技術』 (共著/ナツメ社/2020年)、 『超コーチング式英会話上達法』 (アルク/2020年)などがある。 この著者の記事一覧はこちら
