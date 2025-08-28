卓球の中国超級リーグは29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われる。世界トップの中国選手も参戦する最高峰のリーグとなっている。

深圳大学の一員として第1、2ラウンドに参戦してきたのが平野美宇（木下グループ）。自身のインスタグラムで第3ラウンドを前に意気込んでいる。

■過去2度の参戦で奮闘

平野は電撃参戦した中国超級リーグで、6月9日から11日にかけて行われた第1ラウンドでは2試合の起用でシングルス1勝、ダブルス2勝の活躍でチームの全勝に貢献した。

さらに、7月25日から28日にかけて行われた第2ラウンドでは、世界ランキング1位の孫穎莎ともダブルスを組むなど全試合に2点起用され、シングルス4試合で2勝2敗、ダブルスで4戦全勝と奮闘。世界レベルのリーグで貴重な経験を積んだ。

そんな平野は27日に自身のインスタグラムを更新しており、「中国超級リーグ第3回 明後日から試合です！頑張りましょう」と現地入りした様子を投稿。孫穎莎や現世界4位のサウスポー、蒯曼らが映った深圳大学の幟（のぼり）を前に意気込んでいる。

世界最高レベルの選手が揃う中国超級リーグに今回も参戦する平野。トップ選手との共闘や深圳大学の上位進出にも注目が集まるなか、25歳がどのような戦いぶりを見せるのか。