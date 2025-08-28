【速報】大谷翔平749日ぶりの勝利投手！レッズ戦に“二刀流”出場、9三振・2安打1失点の好投

◆ロサンゼルス・ドジャース 5 ー 1 シンシナティ・レッズ 27日（日本時間28日午前9時40分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ホームでレッズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。

ドジャースは前日のレッズ戦で6 − 3と快勝し、1ゲーム差でナ・リーグ西地区単独首位をキープ。優勝へのマジックを「28」としていた。大谷は4打数1安打1四球、打点1、三振2の成績だった。

“投手”大谷は前回、20日のロッキーズ戦に先発し、4回を投げて9安打を浴び5失点。今季初黒星を喫し、防御率は4.61となった。今季11回目の登板で、エンゼルス時代の2023年8月9日以来、749日ぶりの白星を目指した。

この試合の始球式は、イングランド・プレミアリーグのトッテナムからMLSのロサンゼルスFCに移籍したサッカー韓国代表ソン・フンミンが行った。

大谷は先頭打者にヒットを許したものの、2人連続三振などで抑えた1回裏の第1打席はレフトフライ。レッズの左腕・ロドロの好投に3回までドジャースは1人のランナーも出せていなかったが、4回裏の第2打席はライト前ヒットで出塁、その後、2本のヒットで1アウト満塁のチャンスにキケ・フェルナンデスが2点タイムリーで逆転、さらにラッシングの2点タイムリーヒットで投手・大谷を援護した。

大谷は3回表にソロホームランを被弾したものの、5回を投げて9三振を奪い2安打1失点で、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

試合は、ドジャースの後続ピッチャーが継投でリードを守りきり、大谷は今季初勝利、749日ぶりとなる白星を挙げた。

ドジャースのマジックは、サンディエゴ・パドレスがこの日敗れたため、「26」となった。