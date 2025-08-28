ぶいすぽっ！が『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』の公式応援アンバサダーに就任　

次世代Virtual esports Project・ぶいすぽっ！は、カプコンが主催する対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの公式チームリーグ戦『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』の公式応援アンバサダーに就任したと発表した。

【画像】『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』ディビジョン分け・開催スケジュール

ぶいすぽっ！とカプコンは、2025年3月に開催した『VSPO\! SHOWDOWN powered by RAGE』や同年7月に甘結もかが主催した『もかCUP』などで共同開催してきた。

今回のアンバサダー就任により、今後は如月れん、蝶屋はなび、甘結もかを中心としたアンバサダー活動を通じて『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』の魅力を発信していく。

『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』は、2018年の初開催から8シーズン目を迎える、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦である。全12チームを6チームずつに分けた「2 Division（ディビジョン）制」で繰り広げられる。

開幕戦を含む全試合は、CAPCOM Fighters JP公式YouTubeとTwitchチャンネルで無料配信される。