µûÍë¤òÊ¼»Î¤¬Áà½Ä¤·¡¢Å¨´Ï¤Ê¤É¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í´ÖµûÍë¡Ö²óÅ·¡×¡£ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¼Çµï¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Î¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¡¦ÂçÄÅÅç¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¿Í´ÖµûÍë¡Ö²óÅ·¡×¤Î·±Îý´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼»Î¤¬µûÍë¤òÁà½Ä¤·¡¢Å¨´Ï¤Ê¤É¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ëÆÃ¹¶Ê¼´ï¡Ö²óÅ·¡×¡£Åë¾è°÷¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë°Å¤¤³¤¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤ß¡¢¤ª¤è¤½1.5¥È¥ó¤ÎÇúÌô¤È¤È¤â¤ËÁ´Â®ÎÏ¤ÇÅ¨´Ï¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¼å¤Î²óÅ·ºîÀï¤ÇÅë¾è°÷106¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï20.9ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¡¢6ºÐ¤Î¤³¤í¡¢·±Îý¤ä½Ð·â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¸°ì¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¡£
ÅÄÃæ¸°ì¤µ¤ó¡Ê87¡Ë
¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É²¿¤«´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÄÅÅç´ðÃÏ¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯µ¢¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×
¶µ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë²óÅ·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀïÁè¤Ø¤È¸þ¤±¤¿¡Ö¶µ°é¡×¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤Æ¶µ·±¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
Àè·î¡¢Åìµþ¤Ç¤¢¤ëÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¢¡µÂçÄÅÅçÊË¤³¤¡×¡£Ìò¼Ô¤ÏÁ´°÷¡¢ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²óÅ·¤ÎÅë¾è°÷¤ò±é¤¸¡¢²óÅ·¤ÎÎò»Ë¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤³¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅ·Åë¾è°÷¤ò±é¤¸¤ëÄ¹Ã«Àî¿µÌé¤µ¤ó
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉñÂæ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¼ãÎÓÅ¯¹Ô¤µ¤ó
¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢ÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬1ÈÖÂç»ö¡×
º£·î¡¢·±Îý´ðÃÏ¤Î¤¢¤Ã¤¿»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Ç¾å±é¡£²óÅ·¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê½Ð·â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢³¤¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¼Çµï¤òÄÌ¤·¤ÆÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ·à¤·¤¿¹â¹»À¸
¡Ö¿Í¤¬¾è¤Ã¤ÆÆÃ¹¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¿ÍÆ»Åª¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î»×¤¤¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£