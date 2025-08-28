物理セキュリティとサイバーセキュリティの両面から支援！BarrierCrack「ALSOK 物理ペネトレーションテスト」

BarrierCrackは、ALSOKの新たなセキュリティサービス「ALSOK 物理ペネトレーションテスト」における技術協力を実施しています。

BarrierCrack「ALSOK 物理ペネトレーションテスト」

この新サービスは、“攻撃者の視点”で行うBarrierCrackの物理ペネトレーションテストに、ALSOK株式会社が長年にわたり培ってきた“守りの視点”の知見・ノウハウを組み合わせることで、物理セキュリティとサイバーセキュリティの両面からお客様のセキュリティレベル向上を強力に支援するものです。

