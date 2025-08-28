■MLB ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日、ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレッズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、打撃では5打数1安打で、勝利に貢献。投手としては5回（87球）を投げ切り、被安打2（被本塁打1）、奪三振9、失点1の力投でドジャース移籍後初勝利を飾った。

大谷の白星はエンゼルス時代の23年8月10日のジャイアンツ戦以来、実に749日ぶりの勝利。今季3度目のボブルヘッドデーで待望の白星を手にした。チームは4連勝で、西地区ライバルの2位パドレスが敗れたため、2ゲーム差の首位に立った。

“打者・大谷”の第1打席は、先発の左腕N.ロドーロに対し、2球目ストレートに詰まって左飛に打ち取られた。大谷は3回にN.マーテイに先制ソロを被弾。

1点を追う4回の第2打席も先頭で立つと、ライトへチーム初ヒットを放ち、2戦連続安打をマーク。その後、1死一塁からの3連打で2-1と逆転し、2死満塁ではこの日スタメンマスクのD.ラッシング（24）が2点タイムリー。大谷のヒットが起点となり、4-1とリードを広げた。

今季初めて5回を投げ切った大谷は、5回の第3打席も先頭で迎え大忙し。ロドーロと3度目の対戦となったが、3球目のカーブにタイミングが合わず遊ゴロ。6回から継投に入り、J.ドレイヤー（26）、J.ロブレスキー（25）、E.エンリケス（23）が無失点リレー。

7回の大谷の第4打席は、無死一塁の場面で打席へ。3試合ぶりの一発も期待される中、3番手S.モールが投じた2球目のスライダーを打ち返したが、センターライナーに倒れた。8回も打席が回ってきた大谷は、初球を振り抜いたがホームランまであと一歩の左飛に打ち取られた。

9回はB.トライネン（37）が締めてゲームセット。明日は1日休養日を挟んで、30日から本拠地でダイヤモンドバックスとの3連戦を迎える。

