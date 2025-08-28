フジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・午後１０時）キャストが雰囲気激変な姿を見せ、フォロワーが仰天した。

ドラマの公式インスタグラムに登場したのは、ナンバーワンホスト・つばさ役を演じる俳優の荒井啓志。「８／２８（木）よる７：００〜放送 『ミュージックジェネレーション』に＃荒井啓志 さんが出演します！」と２８日の番組に出演することを伝え、「テーマは『夏の終わりに聴きたい名曲』。荒井さんは令和世代のゲストとして登場します！ぜひ、ご覧ください！」とつづった。

劇中ではダークな色合いのスーツでホストを演じている荒井だが、投稿に添えられた写真はさわやかな好青年姿。シャツを羽織ったラフな衣装を着こなし、すっかり雰囲気を変えている。

フォロワーは「一瞬誰かわかんなかった」「ドラマの時の表情と全然違う」「さわやか〜！」「こんなに可愛いなんて！」「別人みたい」「打って変わって『Ｔｈｅさわやか』好青年」「ドラマとのギャップが凄（すご）すぎる」「前髪ありなしでまた印象が全然変わりますね！！」と驚きが止まらない様子だった。

同ドラマは厳格な家庭で育った実直な高校教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で距離が近づいていくストーリー。井上由美子氏のオリジナル脚本で、西谷弘氏が演出。同局の「白い巨塔」「昼顔」などヒットドラマを手がけたコンビが新たに、育ってきた環境も立場も全く異なる２人の恋模様を描く。