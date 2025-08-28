¡Ö´í¤Ê¤¤¡×µëÌýÃæ¤Ë¡ÈµÞÈ¯¿Ê¡É¢ª¥¯¥ë¡¼Æ±»Î¤¬·ãÆÍ¤·Å¾ÅÝ¡ª ¤ªÁÆËö¤Ê¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ë²òÀâ¼Ô¤â¶ì¸À¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥¬¥¹¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè26Àï Coke Zero Sugar 400¡¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛµëÌýÃæ¤Ë¡ÈµÞÈ¯¿Ê¡É¢ª¥¯¥ë¡¼¤¬Å¾ÅÝ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè26Àï¤¬¥Ç¥¤¥È¥Ê½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ç¥¯¥ë¡¼Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¸«¤é¤ì¡¢26Æü¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷ÀÊ¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î47¼þÌÜ¡¢2°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥±¥»¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Î¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¡È¥¬¥í¥ó¥·¥ç¡¼¥È¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÊÇ³ÎÁ¤ò¡ËÆþ¤ì¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Àè¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥»¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Î6¹æ¼Ö¤ÎµëÌý¥·¡¼¥ó¤¬¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¥»¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËµëÌýÃ´Åö¤¬µëÌý¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¥±¥»¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Ï²¿¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢µëÌýÃæ¤Ë¥Þ¥·¥ó¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢µëÌý¸ý¤ËÃí¤®¸ý¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤´¤È°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿µëÌýÃ´Åö¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¼Ð¤áÁ°Êý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡¢ÅíÅÄ»á¤â¡Ö¤¢¤ê¤ã¤ê¤ã¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¼Â¶·¤ÎÁýÅÄÎ´À¸»á¤Ï¡Ö¡Ê¥±¥»¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡ËÁ´ÉôÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥¦¥©¥ì¥¹¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¥Ô¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÅíÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸Åª¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ã¤¦¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥¬¥¹¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¶ì¸À¡£¤³¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¤»¤º¡¢Ã»¤á¤ÎÄä¼Ö¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾Ç¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¯¥ë¡¼¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë