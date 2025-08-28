◇「フクダ電子カップ第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」（２２〜２４日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎ほか）

◆中学生の部 ▽準決勝

中四国選抜００３０２０１｜６

関西選抜 ００１０００２｜３

【中】粟根、柴田、久保田―林

【関】浅居、赤崎、崔―岩本、長野

［二］林、久保田、田中、上田勝（中）久堀、長野（関）

５ブロック対抗戦で２年ぶりの優勝を目指した関西選抜だったが、その夢は準決勝で途絶えた。藤澤主将（八尾中央）は「悔しい。昨日の流れで勝てると気の緩みが出てしまった」と肩を落とした。

その前日の予選リーグでは２連勝。優勝した中日本選抜との一戦では、４―４の７回に新野（湖南）が右翼線へ適時打しサヨナラ勝ち。九州選抜戦では、先発・桂田（湖北）が好投するなど、投打ががっちりかみ合いＡ組を首位通過し、「関西」の力を見せていた。

合同練習から大会を通じて、木村監督がチームのＭＶＰに挙げたのが、簗瀬（大和）だ。２番遊撃でチームに貢献しただけでなく、声だしでもナインを鼓舞。背番号４は「自分ができることは最大限発揮した。すごくいい経験になったので、高校でも生かして成長したい」と宮崎で新たな目標を見つけたようだ。