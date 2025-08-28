俳優の内田理央さんが自身のインスタグラムを更新、「初めて浴衣を着てお祭りへ」というタイトルで、プライベートで初めて浴衣を着て、夏祭りを楽しんだ様子を公開しました。



【写真を見る】【 内田理央 】 「プライベートでは人生初浴衣！」 モダン浴衣で夏祭りを満喫





内田さんはこれまでプライベートで浴衣を着たことがなかった理由を、「着るのむずしそうだなあーと思って プライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど(笑)」と投稿。









内田さんは続けて、「これは中がワンピースになってるから 初めて自分で着れたーープライベートでは人生初浴衣！笑」と綴っています。









内田さんが着ているこの浴衣は、黒地に白のストライプと花模様がデザインされた、モダンな雰囲気の装いが印象的です。







更に、内田さんは、友人とお揃いの浴衣で、夏祭りに訪れたことも明かしています。







「あちあちすぎて汗だくだったけど夏の思い出ができたっ」と綴った内田さん。投稿された画像からは、青いかき氷を手に、内田さんが浴衣を着て、夏祭りを楽しんでいる様子が伝わってきます。









内田さんは、「今年はもう一回くらいお祭り行きたいなーーー」と締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】