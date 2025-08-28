「少年のような気持ちに」　伝説の“スーパーカー自転車”50年ぶり復活　変速ギアやヘッドライト　東京おもちゃショーでお披露目

“伝説の自転車”が50年ぶりに復活しました。

28日から東京ビッグサイトで開幕した「東京おもちゃショー」。

その目玉商品と言われているのが、東京都内のメーカーが発表した自転車です。

「スーパーカー自転車」とも呼ばれていて今回、50年ぶりに復活しました。

その50年前といえば当時、大流行していたのがスーパーカーでした。

このスーパーカーを夢見た子供たちの心をわしづかみにしたのが、「スーパーカー自転車」でした。

その特徴は、スーパーカーをほうふつとさせるヘッドライト。

そして、変速ギアです。

一方、28日に発表された令和版は、ヘッドライトや変速ギアがデジタルへと進化しています。

今回50年ぶりに復活した背景には、子供の「外遊び離れ」があります。

スマホなどの普及で令和世代の子供の外で遊ぶ時間は、昭和世代に比べて3割以上減ったとも言われています。

アイデス株式会社 営業部・秋山隼人課長：

外に遊びに行きたいというふうに夢中になれるような、遊びの価値提供を狙っていきたい。

2026年春の発売を予定しているということで、令和世代の子供たちにまたブームは起きるのか、注目です。