ココス、香り高いきのこを使った9月限定メニュー「舞茸のフリット」と「サーモンときのこのクリームパスタ」発売

ファミリーレストラン「ココス」は9月1日、月替わりメニュー『今月のグルメ〜9月〜』として、きのこを使ったパスタとフリットを発売する。

販売ラインアップは、「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」税込1,298円、「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」税込429円。販売期間は9月下旬まで。

〈香り高いきのこを使った秋メニュー〉

『今月のグルメ〜9月〜』のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」1,298円

香り高いガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンのコクと、舞茸やしめじのうまみが詰まった奥深い味わい。トリュフ香るクリームソースには、マッシュルームやオニオンのうまみを詰め込んだ。サーモンのほか、舞茸やしめじ、ほうれん草などの具材を盛り付け、仕上げにかけたグラナパダーノチーズのコクとトリュフの芳醇な香りが楽しめる。

ココス「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」

◆「9月のグルメコース」1,958円

【コース内容】

「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」

「ミニ!イタリア栗のしぼりたてモンブラン」

「ドリンクバー」「スープバー」

単品での注文より税込209円お得になる。

ココス「9月のグルメコース」

◆「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」429円

衣のサクサクとした軽い食感と舞茸のジューシーな味わいがやみつきになるフリット。別添えのトリュフ塩を付けるとより華やかな香りを、レモンを搾るとさっぱりとした味わいを楽しめる。

ココス「舞茸のフリット〜トリュフ塩&レモン〜」

いずれも全国のココス506店舗で販売する。空港内の店舗では販売しない。