27日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」に出場するサントリーのメンバーが発表された。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されていた本エキシビジョンマッチ。2025年の会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用される有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

既にペルージャの出場メンバーは発表されており、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2025で個人賞を獲得したセッターのシモーネ・ジャネッリなど、主力メンバーの14名が名を連ねていた。

今回発表されたサントリーの出場メンバーは17名。今シーズンキャプテンを務める男子日本代表でアウトサイドヒッター（OH）の髙橋藍や、新加入のロシア出身で209cmの高さを誇るOHイゴール・クリュカなどが名を連ねた。

17名の詳細は以下の通り。

■サントリーサンバーズ大阪 出場予定メンバー

1 小野寺太志（MB）

2 佐藤謙次（MB）

5 下川諒（S）

7 デアルマス・アライン（OH）

8 関田誠大（S）

10 小川智大（L）

11 藤中颯志（L）

12 髙橋藍（OH）

13 ドミトリー・ムセルスキー（OP）

14 鬼木錬（MB）

15 喜入祥充 （L）

17 樫村大仁（MB）

18 イゴール・クリュカ（OH）

19 甲斐 孝太郎（OP）

21 髙橋塁（OH）

22 鍬田憲伸（OH）

23 柏田 樹 （MB）