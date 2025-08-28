香住ガニが楽しめる！さだ助別邸ICHIJO「秋季限定の宿泊プラン」
兵庫県香美町香住区に佇む全6室のスモールラグジュアリー旅館「さだ助別邸ICHIJO」では、香住ガニの解禁に合わせ、秋季限定の宿泊プランの提供を開始しました。
地元香住港で水揚げされた香住ガニを中心に、秋の味覚を五感で味わう会席料理を用意。
現在、予約を受付中です。
兵庫県北部、日本海に面した香住エリアは、全国でも珍しい「紅ズワイガニ」の水揚げ地として知られています。
香住ガニは、その紅ズワイガニのブランド名で、香住漁港で水揚げされたものだけが名乗ることができます。
例年9月から翌年5月までが漁期ですが、特に9月〜11月は“走り”の時期ならではの瑞々しい身質と濃厚な旨みを楽しめます。
朝競りで仕入れた香住ガニをその日のうちに提供。
焼き・刺し・茹で・蒸しなど、多彩な調理法で楽しめます。
【秋限定のご夕食】
■香住ガニ1匹付き会席
香住ガニを少量でじっくり味わう、贅沢なひととき。
ブランドガニ「香住ガニ」を、お一人様につき約一匹分用意する少量プランです。
量を控えめに楽しみたい方におすすめながら、品数は豊富。
カニ刺し、焼きガニ、天ぷら、カニ身のカルパッチョ、甲羅寿司など、香住ガニの魅力を多彩な料理で堪能できます。
さらに、カニ以外にも新鮮なお造り三種盛りや、旬魚の一人鍋など、漁師町・香住ならではの味覚も取り揃えています。
お客様の声から生まれたこのプラン。
香住ガニ1匹付き会席
香住ガニの甲羅寿司
■香住ガニ「2匹」フルコース
香住港で水揚げされたタグ付き香住ガニを、2匹まるごと贅沢に味わう秋限定のフルコース。
「カニスキ」「炭火焼」「蒸しガニ」「カニ刺し」「天ぷら」――五大定番の技法で、香住ガニの旨みと香りを余すことなく引き出します。
蟹料理の王道を、静けさと余白のある空間で。
量だけでなく、質と感性にこだわった一皿一皿を、丁寧にお届けします。
香住ガニセイロ蒸し
香住ガニの焼きガニ
どちらのプランも、地酒・生ビール・ワイン・ソフトドリンクなどがセルフ方式で飲み放題のオールインクルーシブスタイル。
追加料金を気にせず、心ほどける滞在を楽しめます。
キンキンに冷えた生ビール
但馬の地酒を心ゆくまで
【おすすめ館内情報】
レンタサイクル(有料)も用意
香住の秋は、涼やかな風が心地よく、過ごしやすい日が続きます。
日本海の潮風を感じながら、レンタサイクルで街をゆっくりと巡るのも、秋ならではの楽しみ方のひとつ。
漁師町・香住の路地や港の風景に、季節の気配が静かに漂います。
スタッフ厳選ブックコーナー
また、読書の秋にぴったりなブックコーナーも用意。
【予約について】
秋季のご宿泊期間は、2025年9月5日〜2025年11月5日まで。
さだ助別邸ICHIJOでは、香住港の朝競りで仲買人が厳選した香住ガニを、期間を通して安定した品質で提供しています。
■現在予約受付中
※秋プランの予約受付は11月4日15:00まで
名称 ： さだ助別邸ICHIJO
所在地 ： 兵庫県美方郡香美町香住区下浜636
客室数 ： 全6室(13歳以上限定)
