EXILE ATSUSHIが28日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に、EXILE TAKAHIROとともにゲスト生出演。活動休止期間中について言及した。

ATSUSHIは23年3月から体調不良で休養。昨年9月に病気療養からの復活を宣言し、今年4月のソロツアー初日公演で843日ぶりにステージ復帰していた。

ATSUSHIは活動休止期間中のことについて問われ「ありがたいことに、会社のスタッフ、メンバー、ファンの皆さまがよくなったら、またいつか歌ってくれたらうれしいからと。プレッシャーのない状態でゆっくり治せばいいよって言ってくださったので。本当にある意味で24年の活動の中で、ゆっくりできなかったこともゆっくりできたとか。必要な時間だった」と語った。

また闘病中の体の状態について「酸欠になってるような状態なので。1日に3回か4回、横にならないと目まいがしたりとか。事故だったんですけど、それが。そんな状態もありましたね、半年ぐらい」と当時を振り返った。

TAKAHIROは「もちろん不安だったですけど、それより心配でしたね。たまに事務所でバッタリお会いした時に、顔色がすごく悪かったんで」と語った。

EXILEは9月27日に4年5カ月ぶりの新曲CDシングル「Get−go!」を発売する。