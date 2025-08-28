来年に迫るWBC出場の可能性は？ ヌートバーが語った日本代表と大谷翔平「正直未定。日本でプレーするなら最高の状態でいたい」
WBCでの世界制覇を大谷と共に味わったヌートバー。その思い出は今も色褪せない(C)Getty Images
球界屈指のスーパースターへの想いがとめどなくあふれた。
惜しげもなく語ったのは、カージナルスのラーズ・ヌートバーだ。現地時間8月26日に米ポッドキャスト番組『Dugout Discussions』に出演した際に、23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で共闘した大谷翔平（ドジャース）を褒めちぎった。
メンバー選考に際して「他の国で育って野球をやっているなかでも、人と人はつながっていて仲間」と野球のグローバル化を図った栗山英樹監督（当時）の意向もあって、代表に抜擢されたヌートバー。異文化に馴染もうとした27歳にとって大谷は、良き友であり、憧れを抱かせられたスターでもあった。
当時を「今でも夢みたいな時間で、正直、現実感があまりないんだ」と漏らしたヌートバーは、「オオタニのことはどれだけ見たりしても飽きないよ。本当に凄いからね」とも強調。球史に残る偉才の凄みを語った。
「やっていることが本当に凄いんだよ。これからも続くだろうけど、いつか終わりは来る。きっとその時に振り返って、『俺たちが見てきたのはとんんでもないものだったんだ』と気づくだろうね。このメジャーリーグで投打の両方であれだけのエリートレベルを保てる時点で、もう狂ってるんだよ。本当にありえないことさ」
そんなスーパースターの支えもあり、「今でもメンバーのほとんどと仲がいい」というヌートバーは、「ただの外国人だった自分が日本に行って、誰も知らなかったところから、あれだけの関係を築けたのは本当に良いことだと思えた」と回想。そして、26年の第6回大会出場に対する自身の考えを口にした。
「WBCでの経験は別格だったから、出られたらうれしいね。ただ、正直なところ今のところは未定だ。自分としては日本代表でプレーするなら最高の状態でいたいんだ。もし、そうじゃないと思えたらやらない。ただ、今の自分の気持ちとしてはもちろんやりたい。でも、それは単なる希望ってわけじゃなくて、もっと大きな意味があることなんだ。だから自分、そしてもちろんチームが『代表にふさわしくない』と思えば、それでいい」
果たして、ヌートバーに2大会連続出場に機会はやってくるのか。熟考を重ねるであろう井端弘和監督のメンバー選考の行方が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]