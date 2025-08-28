シリコンバレーでの先端技術探索・導入に向けた 戦略的パートナーシップの締結！太陽生命保険／双日テックイノベーション／Sojitz Tech-Innovation USA Co., Ltd.

太陽生命保険、双日テックイノベーション、およびSojitz Tech-Innovation USA Co., Ltd.は、米国シリコンバレーにおける先端技術の探索・評価・導入を加速するため、三社による戦略的パートナーシップ契約を締結しました。

太陽生命保険／双日テックイノベーション／Sojitz Tech-Innovation USA Co., Ltd.

太陽生命保険、双日テックイノベーション、およびSojitz Tech-Innovation USA Co., Ltd.は、米国シリコンバレーにおける先端技術の探索・評価・導入を加速するため、三社による戦略的パートナーシップ契約を締結。

協業内容

このパートナーシップにより、三社はシリコンバレーを中心に先端技術や有望なスタートアップの調査・発掘を共同で推進します。

発掘した技術や事業アイデアについては、評価やPoC(概念実証)等を経てサービス化まで連携し、事業化を加速させます。

こうした一貫した推進体制により、革新的なサービスや新たなビジネスモデルの創出を推進するとともに、AIなどの先端デジタル技術を活用してお客様の利便性向上と業務運営の改善に取り組むとのことです。

