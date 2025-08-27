ミニストップ「Xフライドポテト」と「クランキーチキン(うま塩味･辛旨味)」、通常サイズの2倍量が入った得盛サイズを発売

ミニストップは8月29日から、通常サイズの2倍量が入った得盛サイズの「X(エックス)フライドポテト」と「クランキーチキン(うま塩味･辛旨味)」を1,784店で発売する。

〈通常サイズの2倍量“得盛サイズ”〉

得盛サイズの商品詳細は以下の通り。

◆「得盛Xフライドポテト」

本体価格:税込604.80円

エネルギー:652kcal

通常サイズを2個購入した場合の合計金額(税込643.68円)と比べて38.88円お得に購入できる。なお、追加のトマトケチャップは別売り(税込20.52円)。

ミニストップ「得盛Xフライドポテト」販促物

「Xフライドポテト」の特徴である“X型”は、通常の形に比べ、揚げる際に油に接する面を12面に増やすことができ、サクサク、ホクホクとした独特の食感を生み出している。原料のじゃがいもは、日本では珍しい欧州産のアグリア種を使っている。比較的でんぷん価が高く、黄色味を帯びており、フライドポテトにするとクリーミーにも感じられるのが特徴。揚げたときの色が美しく、食べた際にもほんのりと甘みが感じられるという。

ミニストップ「得盛Xフライドポテト」

ミニストップ「Xフライドポテト」通常サイズ

◆「得盛クランキーチキンうま塩味」

◆「得盛クランキーチキン辛旨味」

本体価格:税込604.80円

エネルギー:うま塩味580kcal/辛旨味572kcal

通常サイズを2個購入した場合の合計金額(税込643.68円)と比べて38.88円お得に購入できる。

ミニストップ「得盛クランキーチキンうま塩味･辛旨味」販促物

「クランキーチキン」シリーズは、さっぱりとした味わいの鶏胸肉をポテト粉と調味料に漬け込み、さらに細かく刻んだじゃがいもを衣の代わりに使った、チキンとポテトを一度に楽しめる商品。

ミニストップ「得盛クランキーチキンうま塩味」

ミニストップ「クランキーチキンうま塩味」通常サイズ