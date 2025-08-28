マンチェスター・ユナイテッド、4部チームに衝撃敗戦…選手に失望のアモリン監督「ベストチームが勝った」

マンチェスター・ユナイテッドは27日、カラバオカップ（リーグカップ）2回戦で4部リーグのグリムズビー・タウンと対戦。

試合は、ホームのグリムズビーが前半に2点のリードを奪う予想外の展開となり、ユナイテッドは終盤にブライアン・エンベウモとハリー・マグワイアのゴールで追いつくも、PK戦で11-12と競り負けた。

シュート本数は28：10。ポゼッションも71：29と大きな差をつけたユナイテッドだが、内容は芳しくなく、ルベン・アモリン監督は『Sky Sports』のインタビューで「ベストチームが勝った」と振り返った。

「我々のクラブにおいてはすべてが重要であり、すべての出来事が問題になってしまう。だからこそ、もっと良いプレーをしなければならなかった」

そのように話した40歳のポルトガル人指揮官は、さらに選手たちの“態度”が明白だったとし、失意を表している。

「ファンには謝らなければならない。だが今日、選手たちは自分たちの望みをはっきりと示したと思う。

ベストチームが勝った、ピッチに立っていた唯一のチームが勝った。私のチーム、選手たちは今日、とても大きな声で語ったと思う。

これは一つの限界だ。何かを変えなければならない。この瞬間は週末に集中して、それから考える時間を持ちたい。

PK戦でも同じ感覚だった。今日はサッカーがとても公平だった」

昨季終了後から2億ポンド（約396億円）以上を補強に投じたユナイテッド。しかしチームは依然として苦しんでおり、この状況が続けば昨年11月に就任したアモリン監督の去就問題に発展する可能性が高い。

プレミアリーグでも開幕2戦未勝利（1分1敗）のマンチェスター・ユナイテッド。今週末は30日（土）にバーンリーとホームで対戦する。