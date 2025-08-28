3児の母・藤本美貴、子育ては“人生最大の推し活”「いなきゃいないでやっぱり寂しい」

8月26日、3児の母である藤本美貴が、自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。自身の子育てについて語った。

動画内で、視聴者から寄せられた人生相談に答える中で、“推し活”について話題が及ぶと、藤本は、「私さ、推しっていたことがないんですよ」と切り出した。

その上で、「気づいたの、子供に、私1番推し活してるなって思って。時間もお金もかけてさ、人生最大の推し活じゃないかって思ってる」「言うこと聞かねえな！って思いながらも、『あれ好きだって言ってたよなー！』ってさ。推し活だなって今すごい思ってる」と、子育てと推し活には類似点があるという私見を述べた。

また、最近自身の子供たちが祖母の家に泊まりに行き、不在だった日があると振り返ると、「すっごいベッド広かったの。暇だったもんね、全然寝れなかったもんね」「いなきゃいないでやっぱり寂しいっていうのが、推しなんじゃないかなって思いますよね」と話していた。