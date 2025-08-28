2児の母・佐々木希、子どもたちと満喫した夏の思い出動画を公開「旅行、遊園地、プール、、、沢山行きました」 反響続々「可愛すぎるママ」「楽しそう」
2児の母で俳優の佐々木希（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと満喫した夏の思い出動画を公開した。
【動画】「旅行、遊園地、プール、、、沢山行きました」わが子らと夏を満喫する佐々木希に「可愛すぎるママ」の声
佐々木は「夏休み皆さんは、どこに行きましたか？うちは子供達が遊びに行きたがるので、旅行、遊園地、プール、、、沢山行きました」と報告。「子供って本当に元気で、日々いかに体力を使ってもらうかの勝負」「親はへとへとですが」と母親として全力で楽しみ、夏を満喫する様子を紹介した。
さらに、「先日仲良し三家族と広島旅行に行ってきました」とも明かし、「夏菜や皆んなで沢山笑って食べて、、、船、釣り、遊園地などなど、沢山遊びました！」と俳優の夏菜（36）と楽しそうにはしゃぐ姿も映し出された。最後には「まだまだ暑いですね〜！水分補給忘れずにね」とファンへメッセージを送った。
コメント欄には「可愛すぎるママ」「夏満喫してる〜いいですね」「マジで天使」「楽しそう」「宇宙一綺麗で可愛い」などの声が寄せられている。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（52）と結婚。18年9月に長男（6）、23年4月に長女（2）の誕生を報告している。
