「ココス」で香り高いきのこの風味＆芳香なトリュフを堪能 9月のグルメは2品
ファミリーレストラン「ココス」では9月1日より、「今月のグルメ〜9月〜」を開催する。
【写真】モンブランも堪能できる『9月のグルメコース』
今回、香り高いきのこの風味を堪能できる2品が登場。『〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ』は、ガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンと、舞茸やしめじの旨みが楽しめる奥深い味わいの一皿となっている。芳醇な香りのトリュフと、マッシュルームやオニオンの旨みが詰まったクリームソースは、サーモンと相性抜群。クリームソースのまろやかな味わいとトリュフのリッチな香りが織りなす、秋らしい味わいのパスタを楽しむことができる。
同時に登場する『舞茸のフリット〜トリュフ塩＆レモン〜』は、衣のサクサクとした軽い食感と舞茸のジューシーな味わいがやみつきになる一品。別添えのトリュフ塩を付けるとより華やかな香りを、レモンを搾るとさっぱりとした味わいを楽しめる。
