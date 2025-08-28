堀ちえみ、大工事になりそうな今後の歯科治療「もちろん保険は効きません」

タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。今後の歯の治療計画について明かした。

この日、堀は「歯科医院へ。今後の治療計画」と切り出し「舌がんの術後、舌圧等の関係で歯が折れたり そのため、差し歯に替えたりしたところ、またそれも根っこから折れてしまいました」と現状を報告した。

続けて「根っこから折れたら、インプラントしか方法はない」と明かし「今はブリッジで誤魔化している歯も、これもまた時間の問題でダメになるでしょう」と説明。「きっと歌ったり話したり、食べたり噛んだりする時に、尋常じゃないぐらい負担が掛かっているんだと思う」と原因を推察した。

また「これから時間をかけて、右半分の歯の上下とも大工事。日にちが掛かって大変。あと費用も掛かります」と告白。「今のところは術後の後遺症として、認めてもらえないので、もちろん保険は効きません」と明かしつつ「それでもQOLは保ちたい」とつづった。

最後に「歯科医院通いは私の場合には、生活を保つ為に欠かせなくなってしまいました」とコメント。「今日は口腔内のお掃除をしていただきました。スッキリした」と報告し「このあと食事に行きます！」とつづり、ブログを締めくくった。